Дьяков: «Бонгонда пока не очень стабилен»

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Тео Бонгонда.

Напомним, ранее 27-летний футболист, перешедший в московский клуб минувшим летом из испанского «Кадиса», назвал себя одним из лучших игроков «Спартака».

«Бонгонда пока не очень стабилен. Он очень ярко зашёл в «Спартак», потом какой-то спад на две-три игры. Если у «Спартака» закрывают Бонгонда и Промеса, то команда в атаке очень отвратительно смотрится», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Бонгонда провёл за «Спартак» 12 матчей, в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.