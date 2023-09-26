Агент сообщил, что Конате зимой может покинуть «Ахмат»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Есть вероятность, что в январе Конате покинет «Ахмат» и перейдет в другой клуб. Скорее всего, так все и будет. Зарубежный клуб? Не обязательно», — приводит слова Селюка портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча.

Действующий контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до середины следующего года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость форварда в два миллиона евро.

Напомним, в минувшее трансферное окно к Конате проявлял интерес московский «Локомотив».