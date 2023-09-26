Игонин: «Сейчас невозможно спрогнозировать, как выступил бы «Зенит» в Лиге чемпионов»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин попытался предположить, как петербургский клуб мог бы выступить в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

По словам эксперта, сейчас сложнее спрогнозировать подобный сценарий, чем раньше. Игонин выступил за проведение товарищеских матчей с зарубежными клубами и сборными для того, чтобы понимать, на каком уровне сейчас находится российский футбол.

«Сейчас это спрогнозировать невозможно. Год назад плюс минус мы представляли «Зенит» на фоне лучших европейских команд, А сейчас с кем сравнивать? С «Локомотивом»? Именно поэтому я двумя руками голосую за проведения товарищеских матчей с иностранными клубами и сборными», — приводит слова Игонина Bobsoccer.ru.

Напомним, весной прошлого года российские команды были отстранены от всех международных турниров. В сезоне-2021/2022 «Зенит» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, выступая в одном квартете с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё».