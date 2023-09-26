Нобоа рассказал, думает ли он о завершении карьеры

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о своём будущем.
«Как долго буду играть? Пока я чувствую себя хорошо. Посмотрим, как захочет Бог. О завершении карьеры пока не думаю», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».
Хавбек отметил, что у него еще год действующего контракта с «Сочи», в котором предусмотрена опция автоматического продления на сезон.
В нынешнее кампании 38-летний эквадорец принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами.
Напомним, ранее Нобоа завершил карьеру в национальной сборной, за которую провел 83 матча и стал автором четырех голов.
Бан пользователя