Игонин: «Конкуренты «Зенита» способны выигрывать матчи за счёт желания и настроя»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о поражении петербургской команды в матче девятого тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

Эксперт раскритиковал «Зенит» за игру в обороне, отметив, что в своих последних матчах «сине-бело-голубые» стали регулярно ошибаться. Также по мнению Игонина, просело общекомандное мастерство петербуржцев после того, как клуб покинули нападающий Малком и полузащитник Далер Кузяев.

«Изначально-то «Зенит» всё делал правильно: контролировал мяч, забил гол, держал ситуацию под контролем. Но общекомандное мастерство с уходом Малкома и Кузяева немного просело, общий уровень первой пятёрки РПЛ подравнялся, поэтому конкуренты «Зенита» способны выигрывать матчи за счёт желания и настроя», — цитирует Игонина Bobsoccer.ru.

После девяти туров РПЛ «Зенит», набравший 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 30 сентября против «Оренбурга». Начало — в 12:00 по московскому времени.