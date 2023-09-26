Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о центральном матче девятого тура Премьер-лиги.

- Для вас стало неожиданным поражение «Зенита» от «Локомотива»?

- Результат матча мог быть и другим, но «Локомотив» изначально понимал, что «Зенит» сильнее, поэтому играл осторожно, с оглядкой. Но потом понял, что можно играть по серьезному. В этот раз москвичи хорошо оборонялись и при этом агрессивно атаковали. «Зенит» имел шансы забить, но это было не настолько очевидно, чтобы можно было говорить, что «Локомотив» выиграл случайно. Надо отметить удачный выход на замену Глушенкова, который придал уверенность команде. Он был лидером на поле. Его гол подтвердил огромное желание и мастерство. А что касается второго мяча, питерцы допустили стратегическую ошибку. Оставалось совсем мало времени, и надо было отправить мяч вперед, чтобы изменить ситуацию. Но «Зенит» начал его разыгрывать.

- Поражение «Зенита» от «Локомотива» случилось во многом благодаря детской ошибке Кругового, который бросил мяч из аута в сторону своих ворот. Согласны?

- Гости успешно прессинговали и заставили Кругового выбросить мяч на Тикнизяна. Если бы «Локомотив» вел себя осторожно и его устраивала бы ничья, то он бы не стал играть в такой агрессивный футбол, а пытался бы довести дело до конца. В этом случае он со счетом 1:1 уехал бы с гордо поднятой головой. Но сегодня этого мало, можно сделать больше. Это получилось. А «Зенит» уже второй раз ошибся рядом со своими воротами, когда пытался продумать замысловатые атакующие ходы.

- После этой игры на первое место вышел не матч, а реплика Дзюбы в адрес Семака. Как оцениваете это высказывание?

- Я хорошо знаю Семака, какой он человек, тренер и каким был игроком. Такие вещи – это проблемы Дзюбы. Семак заслуживает того, чтобы его по достоинству оценивали.

Елена Григорьевская