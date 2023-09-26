Ариэль Красовски, агент защитника «Динамо» Диего Лаксальта, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, когда уругвайский футболист сможет вернуться на поле после травмы.

«По словам клубного врача «Динамо», Диего пропустит ещё две-три игры, надеюсь, после паузы на матчи сборных он будет готов. Диего работает над скорейшим возвращением в строй», — сказал Красовски.

В текущем сезоне Лаксальт провёл за «Динамо» 10 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

После девяти туров РПЛ «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.