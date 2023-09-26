Булыкин: «Карраскалю важно не расслабляться, как он это сделал в ЦСКА»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре южноамериканских новичков «Динамо» Бителло и Хорхе Карраскаля за «бело-голубых».

Эксперт выразил надежду на то, что премиальные, прописанные в контрактах новичков, зависят от их результатов. По мнению Булыкина, если Карраскаль и Бителло подписали большие соглашения, их будет непросто мотивировать.

«Карраскаль — хороший футболист. Главное, ему быстро адаптироваться в «Динамо». Карраскалю важно не расслабляться, как он это сделал в ЦСКА. Думаю, это было из-за контракта», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

После девяти туров РПЛ «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 набранных очков.