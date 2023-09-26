Шалимов — об игровом времени Джикии: «Бабич пока хорош, и когда центральный защитник так играет, его нельзя менять»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался об отсутствии защитника «Спартака» Георгия Джикии в стартовом составе «красно-белых» в матче девятого тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

Напомним, что капитан «Спартака» так и не появился на поле, просидев всю игру на скамейке запасных. По мнению Шалимова, новобранец московского клуба, защитник Срджан Бабич, сейчас показывает уверенную игру и заслуживает проводить все 90 минут.

«Георгий, как я могу судить, уравновешенный парень, капитан, он поборется за то, чтобы вернуть себе место. А Бабич пока просто хорош, и когда центральный защитник так играет, его нельзя менять. У Дуарте опять были косяки, обрезал в передачах, но чувствует он себя всё увереннее», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После девяти туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.