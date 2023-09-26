Шалимов: «Зря Тикнизян полез за Вендела»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о стычке между игроками «Зенита» и «Локомотива» в матче девятого тура РПЛ, в котором победу одержали «железнодорожники» со счётом 2:1.

Напомним, что «Локомотив» вырвал победу в самой концовке встречи, отличился защитник Наир Тикнизян.

«Тикнизян закипел на эмоциях, полез на Вендела. Это всё хорошо, но теперь у «Локомотива» минус игрок на следующий матч. Зря Тикнизян это сделал. Надо соперникам учитывать, что «Зенит» в таких ситуациях очень опасен», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После девяти туров РПЛ «Локомотив» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. От третьего «Зенита» «железнодорожники» отстают на два балла.