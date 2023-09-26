Агент Ахметова: «Ведём переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом»

Футбольный агент Ираклий Гегечкори, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова, высказался касательно будущего своего клиента.

«Летом истекает контракт, летом и поговорим. Сейчас ведeм переговоры с «Арсеналом» и «МЮ» (смеeтся). Ведeм ли с «Краснодаром» переговоры? До окончания контракта 10 месяцев, рано ещe», - передает слова агента Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний полузащитник поучаствовал в семи матчах, отметившись одним забитым мячом. Трансферная стоимость Ахметова оценивается в три миллиона евро.