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Щербаченко: «У «Краснодара» есть понимание, что нужно доводить матчи до логического завершения» эксклюзив

26 Сентября 2023 • 14:00 Комментировать
Краснодар
2:0
Урал
окончен

Бывший главный тренер волгоградского «Ротора», экс-тренер «Кубани» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил домашнюю победу «Краснодара» над «Уралом» со счётом 2:0 в матче 9-го тура РПЛ.

- «Краснодар» провёл матч качественно. Может, в первом тайме он смотрелся неброско, зато уверенно, понимая, что он делает на футбольном поле. По-моему, «Урал» до 70-й минуты не наносил ударов по воротам и не имел даже подходов. Екатеринбургская команда скрипела на всех участках в обороне, и результат получился логичный.

Вопросы по судейству? На повторе кажется, что офсайд в случае со вторым голом был, но в случае отсутствия офсайдных линий такие ситуации отдаются на откуп ВАРу. В любом случае «Краснодар» играл лучше «Урала» и заслуживал победу, это однозначно. Очень приятно, что у «Краснодара» рекордная беспроигрышная серия, что, конечно же, придаёт ему уверенности. Этого не хватает «Ростову», а вот у «Краснодара» есть понимание, что ему нужно доводить матчи до логического завершения в свою пользу.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ
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