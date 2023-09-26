Шелия считает, что «Ахмат» способен бороться за медали

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия оценил перспективы своей команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что прошлый сезон грозненцы завершили на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. По мнению Шелии, по итогам текущего розыгрыша чемпионата России «Ахмат» способен оказаться в лидирующей тройке.

«Если будем стабильно и чётко делать то, что мы умеем, то можем не только пятое место занять — вполне можем и выше быть. Думаю, реально бороться за медали», — цитирует Шелию «Матч ТВ».

После девяти туров РПЛ «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Свой следующий матч грозненская команда проведёт 1 октября против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.