​Орлов оценил трансфер Изидора в «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов, который является поклонником «Зенита», прокомментировал переход в питерский клуб Вильсона Изидора. «Сине-бело-голубые» арендовали французского форварда у «Локомотива» с правом выкупа.

«Переход Изидора в «Зенит» логичен - у него не сложилось в «Локомотиве». Клуб не очень бился за него и особо не давали играть. А он же хочет играть! Изидор - профессионал, который хочет совершенствоваться», - цитирует Орлова Sport24.

По словам Орлова, Изидор мог видеть, что из «Зенита» футболисты попадают в свои национальные сборные, и питерский клуб можно рассматривать в роли плацдарма для того, чтобы затем пойти на повышение. Орлов считает трансфер Изидора удачным, ведь француз является забивным нападающим.

«Зенит» после девяти туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.