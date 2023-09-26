Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, за счёт чего «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

- Когда мы с вами разговаривали перед началом чемпионата, я вам сказал, что «Краснодар» будет претендовать на самые высокие места. Многие мои друзья, товарищи, знакомые из Москвы и со всей страны, которые прочитали то моё интервью, звонили мне и спрашивали, действительно ли я так уверен в Ивиче. Да, я очень уверен в этом тренере. Когда человек красивый, нельзя сказать, что он некрасивый. Когда человек умный, нельзя сказать, что он неумный. А когда человек футбольный, нельзя сказать, что он нефутбольный. Так вот, в Ивиче объединились и красота, грубо говоря, и мастерство, и умение, и талант. Он смог сделать в «Краснодаре» то, чего не мог там сделать до этого в Премьер-лиге ни один тренер, – объединить футболистов.

Такие великие специалисты, как Мусаев и Сторожук, один из которых сейчас работает в Азербайджане, а другой – в Туле, раздают интервью направо и налево, но у них в «Краснодаре» был полный провал и вакханалия, команда играла как бог на душу положит. А сегодня при Ивиче «Краснодар» показывает организованный, интересный и продуктивный футбол. Поэтому с ним очень тяжело бороться любому другому клубу – и «Зениту», и «Спартаку», и «Динамо», и ЦСКА, и «Локомотиву», и «Ахмату». Вы посмотрите, какая уверенность сквозит в действиях «Краснодара» на футбольном поле. Ни у кого из игроков нет никакого испуга и тряски, каждый знает свой манёвр. Вот в последнем туре спокойно и на классе обыграли «Урал». Счёт 2:0, а могли забить ещё больше.

Поэтому «Краснодар» сегодня идёт правильной дорогой. И если он сам себя не обыграет, – я имею в виду, если не помешают ему внутренние дела какие-то неправильные, – то тренер Ивич доведёт своё дело до логического конца, как говорится. Только слепой не может видеть положительные моменты, которые есть сейчас у «Краснодара», – рост, стабильность и мастерство этой команды. Когда из футболистов один заметно сильнее, а другой заметно слабее, это не так хорошо по сравнению с тем, когда практически все в команде примерно одинакового приличного уровня. Да, у Ивича нет обоймы из 20, 25 или из 30, как в «Спартаке», футболистов. К большому сожалению, нет большой лавки у Ивича. Есть обойма где-то из 16 игроков – я имею в виду тех людей, которые приносят большую пользу команде. И вкупе с мастерством главного тренера это позволяет «Краснодару» уверенно идти по дистанции чемпионата на первом месте. Плюс есть у них молодёжь, которая должна подтянуться, и если добавятся ещё 4 человека к этой обойме, тогда там станет 20 футболистов.

Посмотрите: такое впечатление, что два новых защитника «Краснодара» Тормена и Оласа играют здесь давно уже. Это благодаря мастерству главного тренера. Я так говорю не потому, что Ивич мой друг мой и я его хвалю. Если бы у него не получалось, я бы говорил, что у него не получается. Но «Краснодар» на самом деле наконец-то за столько времени нашёл того тренера, который ему нужен. Просто руководство клуба должно не ошибаться и не мешать Ивичу, а помогать ему, брать только тех футболистов, которых он хочет видеть у себя. Он неглупый человек, собирать команду умеет. Для меня то, как играет сегодня «Краснодар», не является новостью. Вместе с вами мы разговаривали во второй части прошлого сезона, и я видел потенциал этой команды. Поэтому я очень рад за «Краснодар».