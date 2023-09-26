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Непомнящий: «Особых надежд не питаю, но если у людей нашего возраста работает голова, то почему нельзя быть тренером?»

26 Сентября 2023 • 13:33 Комментировать
Ростов
...
Урал
29.09 19:00

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о возможном возобновлении своей тренерской карьеры.

Напомним, ранее бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин, которому сейчас 76 лет, признался, что готов вернуться к работе. По мнению 80-летнего Непомнящего, сам он способен принести пользу какому-либо клубу в качестве консультанта или советника.

«Особых надежд не питаю, но если у людей нашего возраста работает голова, и они готовы управлять страной, то почему в эти годы нельзя быть тренером?

Я ещё могу принести пользу команде не в должности главного тренера, а в качестве уважаемого советника или консультанта», — приводит слова Непомнящего Sport24.

Ранее Непомнящий возглавлял «Балтику», «Томь», сборную Камеруна, а также ряд турецких и китайских клубов. С 2018 года опытный специалист находится без работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий
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