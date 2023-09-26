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Лосев: «Динамо» могло идти на 1-2 месте, если бы набрало свои очки»

26 Сентября 2023 • 13:32 Комментировать

Экс-футболист московского «Динамо» Виктор Лосев в разговоре с журналистами высказал мнение о результатах «бело-голубых» под руководством нового главного тренера Марцела Лички.

«В последних матчах «Динамо» мне отрезками нравится игра команды, но результаты оставляют желать лучшего. Если бы набирали вроде бы «свои» очки, могли бы уже идти на 1-2-м месте», - приводит слова Лосева «Спорт-Экспресс».

В последнем матче чемпионата России динамовцы потерпели минимальное поражение от «Спартака» со счетом 0:1. Подопечные Лички с 15 набранными баллами занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Виктор Лосев
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