​Реакция Промеса на скандальное видео из полиции

Накануне в прессе появилась информация о скандале, который в отделении полиции устроил нападающий «Спартака» Квинси Промес. Выяснилось, что речь идёт о давнем инциденте. Почему видео появилось в сети только сейчас – загадка.

Сам Промес отреагировал на ситуацию. Он опубликовал в социальных сетях фотографию с подписью: «Не верьте шумихе».

В сезоне 2023/2024 Квинси Промес провёл за «Спартак» 12 матчей. В них нидерландец записал на свой счёт четыре гола и шесть результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 1 октября – против «Крыльев Советов».