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Терёхин оценил игру «Динамо» в атаке

26 Сентября 2023 • 13:26 Комментировать

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин поделился мнением об игре столичной команды в нападении под руководством чешского специалиста Марцела Лички.

«Моментов создают тучу, а голов нет! Личка никак не сбалансирует динамовский футбол - вначале страдала оборона, теперь не все в порядке с нападением. Команда обязана стабильнее играть и чаще побеждать», - приводятся слова Терёхина на страницах «Спорт-Экспресса».

После девяти проведенных туров чемпионата России «Динамо» набрало 15 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Лички сыграют против грозненского «Ахмата» в воскресенье, 1 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Олег Терёхин
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