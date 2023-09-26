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Амельченко: «Победа «Локомотива» над «Зенитом» закономерна, а «Ростов» разочаровывает» эксклюзив

26 Сентября 2023 • 13:18 Комментировать (1)
Зенит
1:2
Локомотив Москва
окончен

Бывший голкипер ФК «Москва», «Локомотива» и «Ростова», нынешний тренер вратарей «Славии» из Мозыря Антон Амельченко в эксклюзивном интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллу Иванцову подвёл некоторые итоги девяти туров чемпионата России.

- Почти вся статистика в игре с «Зенитом» была в пользу «Локомотива». Питерцы больше владели мячом, но само владение не даёт результата. Поэтому, наверно, победа «Локо» закономерна, хотя голы петербуржцы пропустили не самые сложные. Что касаемо «Крыльев Советов», то мне нравилась их атакующая стилистика ещё в том году. Сейчас почти треть дистанции чемпионата пройдена, и рано, конечно, говорить что они претенденты на что-то. Но в любом случае это команда, которая заслуживает уважения. «Краснодар», как я и предполагал ранее, находится вверху таблицы. Как мне видится, заслуженно. Команда почти не пропускает, эта надежность позволяет ей минимально побеждать и лидировать в турнире. «Ростов» немного разочаровывает, но, опять-таки, дистанция впереди ещё длительная, и у каждого коллектива есть возможность как исправить свою ситуацию, так и испортить.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Ростов Антон Амельченко
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Комментарии (1)
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ингерман
26 Сентября 2023 в 13:32
ай сказал какую-та муйню бессмысленную.. лохомоц адним словам.. А-ха-ха-ха! )))
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