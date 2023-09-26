Агент Кокорина подтвердил интерес клуба из ОАЭ к нападающему

Футбольный агент Тимофей Бердышев, который представляет интересы нападающего Александра Кокорина, высказался о несостоявшемся трансфере своего клиента в ОАЭ. Появилась информация, что интерес к россиянину проявлял «Шабаб Аль-Ахли».

«Николич был заинтересован в Александре. Мы были в диалоге, а сейчас Александр в «Арисе». Нападающий выбрал вариант с существенным понижением по зарплате, но игрой в европейских турнирах», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кокорин вернулся в кипрский «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В прошлом сезоне 32-летний форвард уже играл за «Арис» и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.