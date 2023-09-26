​Тимощук подал иск в CAS против Украинской ассоциации футбола

Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук направил иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Украинской ассоциации футбола (УАФ). Поводом стало решение о лишении его тренерской лицензии и национальных титулов. На Украине такое решение приняли по причине того, что Тимощук продолжил работать в России, несмотря на усложнившуюся политическую ситуацию между странами.

В СAS подтвердили ТАСС, что иск Тимощука к УАФ был зарегистрирован. Какой-либо дополнительной информации предоставлено на было.

«Зенит» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.