Полузащитник «Краснодара» Кади: «Мы хотим выиграть чемпионство в этом сезоне»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес высказался о лидерстве «быков» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Бразилец отметил, что рад находиться на вершине турнирной таблицы, ведь так и должно быть с этой командой.

«Президент клуба делает очень многое для нас, для всего клуба. Мы хотим выиграть чемпионство в этом сезоне», - заявил Кади в разговоре с «РБ Спорт».

«Краснодар» после девяти туров располагается на первой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко и опережая ближайшего преследователя на три балла.

В следующем туре подопечные Владимира Ивича сыграют на выезде против «Рубина».