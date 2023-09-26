Радченко рассказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Бывший футболист Дмитрий Радченко поделился мнением о шансах московского «Спартака» побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Когда у «Спартака» появится стабильность, именно в каждом матче, тогда будем говорить о чемпионстве. Пока уверенности в игре «Спартака» я не вижу. Проблем много и их нужно исправлять», - передает слова Радченко Metaratings.ru.

После девяти туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали 16 баллов и занимают четвертую позицию в турнирной таблице. Следующий поединок «народная команда» проведет против самарских «Крыльев Советов» 1 октября.