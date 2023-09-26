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Сёмин: «Крылья Советов» заслуженно занимают второе место в турнирной таблице

26 Сентября 2023 • 12:14 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о результатах самарских «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что его радует высокий уровень конкуренции в чемпионате, ведь после каждого матча меняются расклады.

«Отдельно отмечу «Крылья Советов» — очень симпатичная команда. Они заслуженно занимают второе место в таблице. Осинькин — один из лучших тренеров РПЛ», - приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В следующем туре самарский клуб на своём поле сыграет против московского «Спартака» 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Юрий Сёмин
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