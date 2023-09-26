Сёмин: «Крылья Советов» заслуженно занимают второе место в турнирной таблице

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о результатах самарских «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что его радует высокий уровень конкуренции в чемпионате, ведь после каждого матча меняются расклады.

«Отдельно отмечу «Крылья Советов» — очень симпатичная команда. Они заслуженно занимают второе место в таблице. Осинькин — один из лучших тренеров РПЛ», - приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В следующем туре самарский клуб на своём поле сыграет против московского «Спартака»