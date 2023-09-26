Мостовой: «Поставьте Абаскаля в «Факел» - я посмотрю, что получится»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Мостовой в очередной раз высказался в адрес главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Поставьте Абаскаля в «Факел» или «Урал» - я посмотрю, что он сделает там. Вы думаете, если Гвардиола возглавит «Уотфорд», он сделает его чемпионом? Да никогда в жизни», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

После девяти туров чемпионата России «Спартак» под руководством Абаскаля набрал 16 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги «народная команда» встретится на выезде с «Крыльями Советов».