Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Поставьте Абаскаля в «Факел» - я посмотрю, что получится»

26 Сентября 2023 • 12:12 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Мостовой в очередной раз высказался в адрес главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Поставьте Абаскаля в «Факел» или «Урал» - я посмотрю, что он сделает там. Вы думаете, если Гвардиола возглавит «Уотфорд», он сделает его чемпионом? Да никогда в жизни», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

После девяти туров чемпионата России «Спартак» под руководством Абаскаля набрал 16 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги «народная команда» встретится на выезде с «Крыльями Советов».

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
13:32 · Россия. Премьер-лига
Лосев: «Динамо» могло идти на 1-2 месте, если бы набрало свои очки»
13:31 · Россия. Премьер-лига
​Реакция Промеса на скандальное видео из полиции
13:26 · Россия. Премьер-лига
Терёхин оценил игру «Динамо» в атаке
13:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Кокорина подтвердил интерес клуба из ОАЭ к нападающему
13:16 · Россия. Премьер-лига
​Тимощук подал иск в CAS против Украинской ассоциации футбола
12:40 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Краснодара» Кади: «Мы хотим выиграть чемпионство в этом сезоне»
12:38 · Россия. Премьер-лига
Радченко рассказал, что нужно «Спартаку» для борьбы за чемпионство
12:14 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Крылья Советов» заслуженно занимают второе место в турнирной таблице
12:12 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Поставьте Абаскаля в «Факел» - я посмотрю, что получится»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Алаев: «На этой неделе будут встречи по изменению формата РПЛ»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Мы публичные слова агента Тюкавина никак не воспринимаем»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Мансини: «Интерес «Краснодара»? Это всё на уровне слухов»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Николич признался, как относится к Сёмину
11:22 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «В «Спартаке» ярко проявляют себя Промес, Бонгонда и Бабич» 1 эксклюзив
11:12 · Россия. Премьер-лига
Николич приглашал Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли»
Все новости
Рекомендуем