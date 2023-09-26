Алаев: «На этой неделе будут встречи по изменению формата РПЛ»

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев рассказал о процессе обсуждения изменения формата проведения Российской премьер-лиги.

«Ведется большая работа, в том числе с вещателем. Состоится встреча, на которой все обсудим предметно. На этой же неделе планируется еще одна встреча, в расширенном составе, с клубами», - передает слова Алаева «РБ Спорт».

В настоящий момент Премьер-лига проводится в два круга при участии 16 команд. По итогам девяти сыгранных матчей первое место в таблице занимает «Краснодар», который опережает идущие вторыми «Крылья Советов» на три балла. Топ-3 замыкает с 17 очками петербургский «Зенит».