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Гафин: «Мы публичные слова агента Тюкавина никак не воспринимаем»

26 Сентября 2023 • 12:04 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
01.10 19:00

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на высказывания Алексея Сафонова, агента нападающего Константина Тюкавина, о возможном продлении контракта с московским клубом.

Ранее Сафонов заявил, что если игроку не удастся договориться о продлении соглашения с «Динамо», это не станет для него трагедией.

«Мы публичные слова агента Константина никак не воспринимаем. Он разговаривает с прессой, прессе интересен. Наши переговоры с Тюкавиным и разговоры агента с прессой — две параллельные линии», —  приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт 21-летнего Тюкавина с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года. В текущем розыгрыше РПЛ нападающий провёл за «бело-голубых» девять матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин Дмитрий Гафин
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