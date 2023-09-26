Гафин: «Мы публичные слова агента Тюкавина никак не воспринимаем»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на высказывания Алексея Сафонова, агента нападающего Константина Тюкавина, о возможном продлении контракта с московским клубом.

Ранее Сафонов заявил, что если игроку не удастся договориться о продлении соглашения с «Динамо», это не станет для него трагедией.

«Мы публичные слова агента Константина никак не воспринимаем. Он разговаривает с прессой, прессе интересен. Наши переговоры с Тюкавиным и разговоры агента с прессой — две параллельные линии», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт 21-летнего Тюкавина с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года. В текущем розыгрыше РПЛ нападающий провёл за «бело-голубых» девять матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.