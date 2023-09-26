Агент Мансини: «Интерес «Краснодара»? Это всё на уровне слухов»

Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, высказался об интересе «Краснодара» к своему клиенту.

«Интерес «Краснодара»? Это всё на уровне слухов, официального предложения не было. Мы не общались с «Краснодаром», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний аргентинец провёл за греческий клуб 10 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Мансини в 3 миллиона евро.

Напомним, что после девяти туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 21 набранное очко.