Николич признался, как относится к Сёмину

Сербский тренер Марко Николич, который ранее занимал пост главного тренера московского «Локомотива», рассказал о своем отношении к экс-наставнику команды Юрию Сёмину.

«Общался ли я с Семиным? Нет. Но я его уважаю. Легенда! Государство наградило Семина званием «Заслуженный тренер». Все знают, сколько он сделал для «Локомотива», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николич занимал пост главного тренера «железнодорожников» с июня 2020 по октябрь 2021 года. Под руководством сербского специалиста столичный коллектив выигрывал серебряные и бронзовые награды РПЛ, а также кубок страны.