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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николич признался, как относится к Сёмину

26 Сентября 2023 • 11:37 Комментировать

Сербский тренер Марко Николич, который ранее занимал пост главного тренера московского «Локомотива», рассказал о своем отношении к экс-наставнику команды Юрию Сёмину.

«Общался ли я с Семиным? Нет. Но я его уважаю. Легенда! Государство наградило Семина званием «Заслуженный тренер». Все знают, сколько он сделал для «Локомотива», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николич занимал пост главного тренера «железнодорожников» с июня 2020 по октябрь 2021 года. Под руководством сербского специалиста столичный коллектив выигрывал серебряные и бронзовые награды РПЛ, а также кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Марко Николич
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