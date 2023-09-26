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Экс-игрок «Кубани» Селин: «В «Спартаке» ярко проявляют себя Промес, Бонгонда и Бабич» эксклюзив

26 Сентября 2023 • 11:22 Комментировать (1)

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» в московском дерби в девятом туре чемпионата России со счётом 1:0.

- «Спартак» выиграл два матча подряд в чемпионате. Он на правильном пути?

- Спартаковцы выправляют свою ситуацию и потихоньку вылезают из ямы, в которую попали после старта сезона.

- Это видно по игре или только по результатам?

- По игре тоже видно, в ней прослеживаются определённые положительные моменты. Ну и, соответственно, они воплощаются в результат.

- Какие положительные моменты?

- Проходят интересные комбинации. В частности, контратака, которая привела к забитому голу. Плюс некоторые игроки себя ярко проявляют – те же Промес и Бонгонда, а Бабич сейчас в защите хорошо действует.

- Абаскаль сделал выводы?

- Мне кажется, выводы делаются всегда на основании анализа. Насколько они правильны, покажет время. Думаю, сейчас как раз та работа, которую проводит Абаскаль, даёт свои плоды.

- Моменты имели и «Спартак», и «Динамо». Результат закономерный?

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- В том-то и дело, что у «Спартака» получилось свой момент реализовать, а у «Динамо» – нет. Если бы команды сыграли вничью, такой результат также можно было бы назвать закономерным. «Динамо» временами тоже прижимало «Спартак» к воротам, нагнетало, но не смогло воспользоваться этим.

- А если бы победило «Динамо», это было бы заслуженно?

- Кто знает, как всё повернулось бы? Давайте будем не гадать, а исходить из того, что получилось в действительности.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России Тео Бонгонда РПЛ Срджан Бабич Алексей Селин Квинси Промес
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Комментарии (1)
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sierge
26 Сентября 2023 в 11:30
Соболев когда не ныряет тоже хорошо. Зоба делает много черновой работы
На Евро-Футболе:
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