Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о словах Артёма Дзюбы в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

После победы «Локомотива» над «Зенитом» в 9-м туре РПЛ (2:1) на вопрос журналиста помирился ли Дзюба с Семаком, футболист ответил: «А кто это?»

«Это Дзюба же. Знаете, Дзюба-футболист и Дзюба-человек — это разное. Я не отношусь к поклонникам как человека, потому что все его дела, которые он делает, я не считаю это правильным. Футболист он очень нужный для «Локомотива», он сильный и квалифицированный. Что касается его поведения, я думаю, руководителям клуба нужно разговаривать и беседовать с ним, потому что иногда он такие фортели выкидывает, которые мне, например, не нравятся. Это неправильно, ответить Семаку вот так. Всё-таки он тебя тренировал и не один год. Хотя бы какое-то уважение можно было проявить. Эта ситуация не делает чести Дзюбе», — сказал Наумов.