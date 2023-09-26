Николич приглашал Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич, возглавляющий сейчас «Шабаб Аль-Ахли», рассказал, что приглашал в свой нынешний клуб российского нападающего Александра Кокорина.

Напомним, 32-летний Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», минувшим летом перешёл на правах аренды в кипрский «Арис».

«Позвонил Александру, сказал, что в нём заинтересован. Кокорин сказал, что ему тоже было бы интересно поработать со мной. Но в итоге он вернулся на Кипр. Желаю Александру удачи!» — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» две игры, в которых отметился одним забитым голом.