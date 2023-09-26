Бывший защитник «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением, почему «Крылья Советов» находятся в группе лидеров в турнирной таблице чемпионата России.

«Честно сказать, я удивлён такому высокому месту «Крыльев Советов» в турнирной таблице. Быстро Осинькин нашёл состав, игру команды. Ребята видно, что играют с азартом в атаку, и то, что команда сейчас вверху таблицы, объясняется тем, что забрали все свои очки. Посмотрим дальше, потому что будут другие соперники уже посерьёзнее, и вот там надо будет смотреть, как «Крылья» справятся. Хотя по тем играм, которые прошли, команда смотрелась очень даже неплохо. Мне кажется, сейчас команда очень хорошо выглядит и по игре, и по движению. Нашёл козырь Осинькин в лице Салтыкова, конечно, этот тренер очень хорошо с молодыми ребятами работает, как мы видим», — сказал Деменко.

Самарский клуб под руководством Игоря Осинькина набрал 18 очков и расположился на второй строчке в чемпионате России после девяти туров. В 10-м туре «Крылья Советов» сыграют против московского «Спартака» на своём поле.