Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив» (1:2).

- «Зенит» поплатился за то, что рано уверовал в свою победу?

- Да, можно так сказать. Здесь сыграло свою роль то, что раньше «Зениту» частенько удавалось доводить такие матчи до своей победы. Это заложено в памяти у основной массы игроков «Зенита», потому что новичков там мало. Команда не прочувствовала, что «Локомотив» может прибавить и хотя бы сравнять счёт, не то что выиграть. А «Локомотив» сделал это и победил. Эмоции у питерцев появились только в концовке, когда случилась потасовка, а так «Зенит» играл в обычном режиме.

- Как оцените Дзюбу?

- В принципе, его хорошо нейтрализовали. «Локомотив» во многих ситуациях пытался выходить в атаку именно через Дзюбу. И нельзя сказать, что Артём просто стоял на поле, – он вёл единоборства достаточно активно. Но зенитовцы оказались готовы к этому. Они выдержали борьбу, навязанную им Дзюбой, отбирали у него мяч, нейтрализовали его возможности как разыгрывающего футболиста, работала подстраховка. Поэтому Дзюба не мог делать на поле то, что он обычно делает против других команд, – забивать, отдавать голевые передачи и просто помогать своим партнёрам выходить из обороны.

- Как сработали замены?

- У «Локомотива» – явно лучше. Естественно, что выход Глушенкова благотворно сказался на игре «железнодорожников». Он появился на поле эмоционально заряженным и вместе с Тикнизяном перевернул игру. А у «Зенита» вышедший на замену Круговой очень небрежно вбросил аут, с которого пришёл второй гол в ворота питерцев. Конечно, нельзя привозить себе такие моменты.

- Какие ещё есть проблемы в игре «Зенита»?

- В последнее время он перешёл на схему 5-3-2, где оба латераля поднимаются высоко на поле. Когда питерцы играли с одним нападающим, с тем же Дзюбой, компактности у них было больше. Наверно, они ещё не привыкли к новой схеме, плюс сказалась недооценка соперника. «Зенит» подумал, что «Локомотив» не такой уж и грозный, учитывая его предыдущие результаты. В сумме всё это привело к тому, что «Зенит» не сумел играть через не могу. В голове у игроков команды витало, что раз они подтянулись в таблице к первому месту на расстояние одного очка, то это значит, что они семимильными шагами идут к очередному золоту. Но всё не так просто.