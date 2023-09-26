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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Максименко вратарь лучше, чем Селихов»

26 Сентября 2023 • 10:28 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о конкуренции между вратарями московской команды Александром Селиховым и Александром Максименко.

Напомним, по ходу матча девятого тура РПЛ против «Динамо» (1:0) Максименко заменил Селихова, проведя на поле весь второй тайм.

«Максименко вратарь лучше, чем Селихов, а там уже выбор тренеров. Максименко своим выходом подтвердил, что он очень хорош. И он реально спас в матче «Спартак» – «Динамо» четыре-пять раз точно», — цитирует Червиченко Metaratings.

После девяти туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём 16 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Александр Селихов Александр Максименко
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Комментарии (1)
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sierge
26 Сентября 2023 в 10:57
Не сказал бы, на выходах не уверенно играет
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