Червиченко: «Максименко вратарь лучше, чем Селихов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о конкуренции между вратарями московской команды Александром Селиховым и Александром Максименко.

Напомним, по ходу матча девятого тура РПЛ против «Динамо» (1:0) Максименко заменил Селихова, проведя на поле весь второй тайм.

«Максименко вратарь лучше, чем Селихов, а там уже выбор тренеров. Максименко своим выходом подтвердил, что он очень хорош. И он реально спас в матче «Спартак» – «Динамо» четыре-пять раз точно», — цитирует Червиченко Metaratings.

После девяти туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём 16 набранных очков.