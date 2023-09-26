Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, нас грамотно дисквалифицировали»

Центрфорвард столичного «Спартака» Александр Соболев считает, что «красно-белые» могли выиграть Лигу Европы в сезоне-2021/2022, если бы не дисквалификация.

«Мы бы выиграли Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, мы бы выиграли тогда. Нас дисквалифицировали грамотно», - приводит слова нападающего «РБ Спорт».

Напомним, что в сезоне-2021/22 «красно-белые» заняли первую позицию в группе Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию». В 1/8 финала «народная команда» должна была сыграть против «РБ Лейпцига», однако в феврале российские клубы были исключены из еврокубков.