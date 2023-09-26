Николич: «Я настаивал, чтобы с Чорлукой продлили контракт, но меня не услышали»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался об изменениях в составе московского клуба, которые он проводил.

По словам сербского специалиста, он хотел оставить в команде опытного хорватского защитника Ведрана Чорлуку, так как тот был необходим в раздевалке и на тренировках. Однако в клубе Николича не услышали.

«Я понимал, что пришло время омолаживать команду. Но есть определённый путь, как это надо сделать. К примеру, я настаивал, чтобы с Чорлукой продлили контракт минимум на год», — цитирует Николича «Спорт-Экспресс».

Напомним, Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. В общей сложности в составе «железнодорожников» защитник провёл 240 матчей, в которых забил девять голов и отдал 10 результативных передач.