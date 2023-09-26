Фассон: «С этим «Зенитом» можно бороться за чемпионство»

Защитник столичного «Локомотива» Лукас Фассон высказался о конкуренции с петербургским «Зенитом» в споре за чемпионский титул РПЛ.

«С этим «Зенитом» можно бороться за чемпионство. Можно и нужно составить конкуренцию питерцам. И у нашей команды есть свои качества и сильные стороны, чтобы это сделать», - передают слова бразильского футболиста «Известия».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Фассон провел семь поединков, в которых получил одну желтую карточку.

В рамках девятого тура чемпионата страны «Локомотив» обыграл «Зенит» на выезде со счетом 2:1.