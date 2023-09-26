Личка - о Ярошике: «Семья важнее футбола»

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка высказался касательно ухода соотечественника Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

«Мы разговаривали с ним после ухода. Я поддержал его. Главное, чтобы у него все были здоровы. Семья важнее футбола. Дай бог, чтобы у него все было хорошо», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ярошик занимал пост главного тренера команды из Оренбурга с июня по август. Под его руководством клуб сыграл семь поединков, в которых одержал одну победу, один матч завершил вничью и потерпел пять поражений.

После отставки Иржи пост главного тренера «Оренбурга» занял испанский специалист Давид Деограсия.