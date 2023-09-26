В «Динамо» высказались о переговорах по продлению контракта с Фоминым

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном продлении контракта с полузащитником команды Даниилом Фоминым.

По словам Гафина, переговоры с агентом 26-летнего футболиста ведутся, однако никакой спешки в этом вопросе нет.

«Мы общаемся с его агентом. Сейчас нельзя сказать, что эта работа в какой-то активной фазе. Но нужно понимать, что у Даниила ещё более двух лет контракта», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

Напомним, действующий контракт Фомина с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «бело-голубых» девять матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.