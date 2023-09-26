Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему не считает нападающего «Крыльев Советов» Никиту Салтыкова открытием сезона.

«Салтыков - нормальный футболист, молодец. Он воспользовался своим шансом сполна. Я не люблю выделять людей, которые на данный момент неплохой результат показывают. Во всех командах кто-то выделяется, когда парня не знаешь, он появляется и забивает. Потом смотришь, год проходит, два и всё. Выделять надо тех, кто играет на высоком уровне год, два, четыре», — сказал Мостовой.

19-летний Салтыков дебютировал в Российской премьер-лиге в сезоне-2023/24. Нападающий сыграл за «Крылья Советов» 12 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.