Николич: «Очень скучаю по «Локомотиву»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич, возглавляющий сейчас «Шабаб Аль Ахли» из ОАЭ, признался, что скучает по московскому клубу.

«Очень скучаю по «Локомотиву». Это было хорошее время, часто вспоминаем его с тренерским штабом. В клубе у меня остались друзья», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

Напомним, Николич работал в «Локомотиве» с мая 2020 по октябрь 2021 года. За это время сербский специалист успел привести «железнодорожников» к победе в Кубке России, а также к бронзовым медалям чемпионата страны.

В настоящий момент «Локомотив» возглавляет Михаил Галактионов. После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-зелёные» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.