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Николич: «Очень скучаю по «Локомотиву»

26 Сентября 2023 • 09:42 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
30.09 14:15

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич, возглавляющий сейчас «Шабаб Аль Ахли» из ОАЭ, признался, что скучает по московскому клубу.

«Очень скучаю по «Локомотиву». Это было хорошее время, часто вспоминаем его с тренерским штабом. В клубе у меня остались друзья», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

Напомним, Николич работал в «Локомотиве» с мая 2020 по октябрь 2021 года. За это время сербский специалист успел привести «железнодорожников» к победе в Кубке России, а также к бронзовым медалям чемпионата страны.

В настоящий момент «Локомотив» возглавляет Михаил Галактионов. После девяти туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-зелёные» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

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Локомотив Москва Марко Николич
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