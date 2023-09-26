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Судья Федотов: «Соболев «рисовал» пенальти в матче с «Динамо»

26 Сентября 2023 • 09:26 Комментировать

Известный футбольный рефери Игорь Федотов высказал свою точку зрения по моменту с неназначенным пенальти на форварде «Спартака» Александре Соболеве во время поединка против «Динамо».

«Что касается момента с Соболевым на 40-й минуте, арбитры абсолютно правы. Думаю, ассистент сообщил главному, что контакт был недостаточным. Соболев «рисовал». Согласен с VAR», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоялась в минувший уик-энд и завершилась минимальной победой «красно-белых» со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Тео Бонгонда.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Игорь Федотов Александр Соболев
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