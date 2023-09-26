Агент Дркушича: «Мы не думаем о получении российского паспорта»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался о возможном получении своим клиентом российского гражданства.

«Мы не думаем о получении российского паспорта, этот вопрос никогда не обсуждался, честно говоря», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. В общей сложности в составе южан защитник успел провести 50 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

После девяти туров текущего розыгрыша чемпионата России сочинцы занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков.