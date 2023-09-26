Агент: «Вада может забить больше пяти-семи мячей за сезон»

Мануэль Родригес, агент полузащитника «Рубина» Валентина Вады, высказался о первом голе своего клиента за казанскую команду, который случился в матче девятого тура РПЛ против «Факела» (1:0).

Родригес назвал Ваду талантливым футболистом, который способен забить больше пяти-семи мячей за сезон.

«Может ли он положить пять-семь мячей за сезон? Он может забить и больше, многое зависит и от команды, от тренера. Но очевидно, что Валентин — очень талантливый игрок. Он окажет серьёзное влияние на российскую лигу, вот увидите», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний аргентинец перешёл в «Рубин» по ходу текущего месяца из испанского клуба «Реал Сарагоса». В составе казанской команды Вада успел провести две игры и забить в них один мяч.