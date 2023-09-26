Фассон высказался о победе над «Зенитом»

Бразильский защитник Лукас Фассон прокомментировал недавнюю победу над петербургским «Зенитом» в поединке девятого тура Российской премьер-лиги. «Железнодорожники» выиграли со счетом 2:1.

«Матч для нас был важный. Факт перехода Изидора в «Зенит» никак не сыграл в плане нашей мотивации. Мы вышли и сыграли на пределе возможностей. За счет этого одержали победу», - приводит слова южноамериканца издание «Известия».

После девяти проведенных туров чемпионата России «Локомотив» набрал 15 баллов и располагается на шестой позиции в турнирной таблице. «Зенит» с 17 очками занимает третье место.