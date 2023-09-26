Фассон ответил на вопрос о получении российского гражданства

Бразильский футболист Лукас Фассон, который выступает за московский «Локомотив», высказался насчет возможного получения российского паспорта.

«Я не знаю. Здесь, в России, нужно достаточно много времени прожить, чтобы вообще начинать об этом думать. Посмотрим. Пока рано об этом говорить», - передает слова южноамериканца «Известия».

22-летний защитник перешел в «Локомотив» в прошлом году. В текущем сезоне Фассон принял участие в трех матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года.