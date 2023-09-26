Игрок «Локомотива» Фассон рассказал о восстановлении после травмы

Легионер московского «Локомотива» Лукас Фассон поведал о процессе восстановления после тяжелой травмы.

«До сих пор восстанавливаюсь. Потому что очень много времени провёл без футбола, выбыл на долгий срок. Ещё прихожу в себя, но с каждым разом мне становится всё лучше и лучше», - передают слова 22-летнего футболиста «Известия».

Напомним, что Фассон перебрался в стан «железнодорожников» из «Атлетико Паранаэнсе» летом 2022 года. Сумма сделки составила три миллиона евро. Трудовое соглашение между защитником и московским клубом рассчитано до середины 2026 года. Его текущая стоимость составляет два миллиона евро.