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Игрок «Локомотива» Фассон рассказал о восстановлении после травмы

26 Сентября 2023 • 08:46 Комментировать

Легионер московского «Локомотива» Лукас Фассон поведал о процессе восстановления после тяжелой травмы.

«До сих пор восстанавливаюсь. Потому что очень много времени провёл без футбола, выбыл на долгий срок. Ещё прихожу в себя, но с каждым разом мне становится всё лучше и лучше», - передают слова 22-летнего футболиста «Известия».

Напомним, что Фассон перебрался в стан «железнодорожников» из «Атлетико Паранаэнсе» летом 2022 года. Сумма сделки составила три миллиона евро. Трудовое соглашение между защитником и московским клубом рассчитано до середины 2026 года. Его текущая стоимость составляет два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лукас Фассон
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