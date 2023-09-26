Фассон: «Дзюба очень важен для «Локомотива»

Защитник столичного «Локомотива» Лукас Фассон высказался о роли нападающего Артёма Дзюбы в стане «железнодорожников».

«Дзюба постоянно на позитиве, всё время шутит, улыбается. Как игрок хорошо действует на поле, принося пользу команде. Дзюба очень важен для «Локомотива» - и на поле, и за его пределами», - цитирует Фассона издание «Известия».

Напомним, что Лукас пополнил ряды московского коллектива в 2022 году. В нынешнем сезоне 22-летний бразильский защитник принял участие в трех поединках во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до июня 2026 года.